D'Aktivisten, déi en Dënschdeg zwou Autobunnen zu München blockéiert hunn, waren nëmmen e Virgeschmaach op d'Protester vun e Freideg.

Wärend den Demonstratioune vun de Géigner vum internationalen Autosfestival zu München kënnt et ëmmer rëm zu Ausernanersetzungen. De Weekend ginn zéngdausend Demonstranten erwaart.

Wéi d'Autoritéite matdeelen, hätten 100 Klimaschutzaktiviste probéiert, duerch eng Policespär op "d'Theresienwiese" ze kommen. Fir dat ze verhënneren, hätten d'Polizisten och Matraquen a Pefferspray benotzt. D'Police géif eng streng Linn duerchzéien. Aner Demonstrante wiere schonn um Terrain vun der IAA ënnerwee gewiescht. Um Daach vum Bosch-Wierk wier Pyrotechnik iwwert der Entrée gezünt ginn. Donieft wier een Deel vun der A94 blockéiert ginn, heescht et op Twitter.

Schonn en Dënschdeg haten Aktiviste sech op verschidden Autobunne mat Seeler erofgelooss a Schëlder op Pannoe gepecht. D'Demonstranten hu weider Blockaden an Aktiounen an der Géigend vun der Foire ugekënnegt. De Spriecher vun der Police huet matgedeelt, datt ee konsequent géint d'Dote géif virgoen, "Policespäre wieren net just Recommandatiounen".

Donieft ginn op enger Vëlostour iwwer 16 verschidde Strecke 30.000 Participanten erwaart. Bei enger Demonstratioun zu München selwer gëtt mat 10.000 Leit gerechent. Heifir wäerten eng sëllege Stroosse gespaart ginn. Et wier ee mat den Organisateuren an der Police a Kontakt, fir fir Sécherheet ze suergen. De Schluss vun deenen zwou Demonstratioune soll an der Géigend vum "Theresienplatz" sinn. D'Aktiviste vu "Sand im Getriebe", "Attac" a "Fridays for Future" hätten zu de Protester opgeruff.