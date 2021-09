Am Kader vum Anniversaire vun hirem "Vorzeigezuch" huet d'SNCF decidéiert, d'Feier mat den Deeg vum Kulturierwen ze verbannen.

D'SNCF feiert e Freideg de 40. Gebuertsdag vum TGV. E Jubiläum, dee mam Emmanuel Macron gefeiert gëtt an et der Entreprise erlaabt, d'Pandemie ze vergiessen an op d'Arrivée vun där nächster Zuchgeneratioun ze waarden.

Den Zuch, dee vum Georges Pompidou entworf ginn ass an ënnert dem Valéry Giscard d'Estaing gebaut gouf, war den 22. September 1981 vum François Mitterand ageweit ginn. Deemools war den TGV orange an ass "nëmme" mat 260 km/h gefuer. Dat obwuel d'Streck tëscht Paräis a Lyon mol nach ganz fäerdeg war. Trotzdeem konnt een duerch den TGV eng Stonn, op der Streck spueren, fir déi souguer déi schnellsten Zich 3 Stonne 40 Minutte gebraucht hunn. Eng Rees, déi 1983 op 2 Stonne reduzéiert gouf.

© AFP/BERTRAND GUAY

D'SNCF feiert den Anniversaire vum TGV, dee mat den Deeg vum Kulturierwe verbonne gëtt, mat enger duebeler Ausstellung zu Paräis an der "Gare de Lyon" an am "Ground Control", een aalt Postgebai net wäit vun der Gare ewech.

Den "Starinvité" an der "Gare de Lyon" wäert den Emmanuel Macron sinn. Hei wäert hien ee liewensgrousse Modell vum TGV M presentéieren. Den TGV M gëtt schonn zanter laangem als "TGV vun der Zukunft" bezeechent a wäert am Joer 2024 op d'Gleiser kommen. Den TGV, dee bei der Firma Alstom bestallt gouf, wäert zwar net méi séier sinn, ewéi déi viregt Zich op dem franséischen Netz (320 km/h), ma d'SNCF wëll, datt en nach méi komfortabel, leeschtungsfäeg, ëmweltfrëndlech a wirtschaftlech ass.

D'Gebuertsdagsfeier ass eng Méiglechkeet fir d'SNCF, aus der aktueller Baisse, déi duerch d'Pandemie entstanen ass, erauszekommen an d'Erausfuerderung unzegoen, méi Passagéier a Geschäftsclienten an d'Zich ze kréien.

D'TGVe vun der SNCF fueren iwwer hir Duechtergesellschaften Eurostar an Thalys op London, Bréissel, Amsterdam an an Däitschland, d'Schwäiz, Italien a Spuenien.