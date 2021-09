Fir 66% vun allen Trajete gëtt den Auto geholl, ee Fënneftel geschitt zu Fouss.

An der Groussregioun tëscht Lëtzebuerg, der Belsch a Frankräich ginn all Dag an der Moyenne eng 4,7 Milliounen Deplacementer gemaach. Dat entsprécht enger Moyenne vu ronn 4 Deplacementer op de Kapp vun den 1,7 Millioune Leit, déi an der Groussregioun wunnen.

Fir 66% vun allen Trajete gëtt den Auto geholl, ee Fënneftel geschitt zu Fouss. Nëmmen all zéngten Deplacement an der Groussregioun geschitt mam ëffentlechen Transport.

Dat geet aus engem Sondage vum Liser ervir, woufir eng 57.000 Leit gefrot goufen.

An der Moyenne investéieren d'Leit bal annerhallef Stonnen den Dag an hir Trajeten, déi an der Moyenne eng hallef Stonn pro Deplacement daueren an zu engem Drëttel wéinst der Schaff geschéien.