Ouni Hëllef vum Staat geet et am Tourismus dem Ament net wierklech, esou en onofhängege Buisness Plang, deen en Dënschdeg presentéiert gouf.

"Business as usual", dat erwaart ee sech bei der Luxair eréischt no 2024... Den Tourismus géing zwar nees unzéien, ma ouni de Support vum Staat geet et den Ament nach net. Dat geet aus engem onofhängege Business Plang ervir, dee rezent opgestallt gouf, sou den Transportminister François Bausch en Dënschdeg de Moien op enger Pressekonferenz iwwer d'Situatioun vun der Lëtzebuerger Fluchgesellschaft.

Besonnesch de weiderhi limitéierte Business-Tourismus mécht der Luxair Problemer. D’Hëllefsinstrument vum Staat, dat an den Asaz kënnt, ass de sougenannte Prêt temporaire de main d’oeuvre fir Problemer mam europäesche Konkurrenzrecht z'evitéieren. Deemno gi keng Leit entlooss, mee d'Luxair Employéë komme kuerz- an deels och laangfristeg beim Staat ënner, notamment a Verwaltungen.

Vun dëser Mesure sinn aktuell 69 Persoune concernéiert. Eng 29 Persoune kéinten do d’nächst Joer nach dobäikommen. Den Aarbechtsminister Dan Kersch mat den Detailer:

D’Paie gi weider vun der Luxair bezuelt an duerno vum Fonds de l’emploi un d’Luxair zeréckbezuelt. De Käschtepunkt läit bei maximal 42 Milliounen Euro op 5 Joer.