Wie mat der Metro fuere wëll, brauch vu Mëtt Oktober u keen Telefon oder Billjee méi dobäi ze hunn.

Vun nächstem Mount u kënne Passagéier nämlech via "Face Pay" bezuelen. Dofir musse si am Virfeld hir Donnéeën, eng Foto vu sech an hir Bankverbindung erareechen, gouf en Donneschdeg op enger Pressekonferenz erkläert. Zil ass et, d'Waardezäite mat dësem System ze verkierzen. D'Sécherheet vun de privaten Donnéeë géing garantéiert ginn, huet eng Spriecherin um Pressebriefing betount.

Weider hunn d'Autoritéiten informéiert, dass "Face Pay" och géing mat engem Mond- an Nueseschutz funktionéieren, well am ëffentlechen Transport de Port vum Mask nach ëmmer obligatoresch ass.

De System gëtt den Ament vu Fräiwëllegen a Metro-Mataarbechter getest. De 15. Oktober soll de System op den 241 Statioune vum Moskauer Metro-Netzwierk a Betrib goen. Et kann ee säin Trajet awer och weiderhin op déi klassesch Manéiere bezuelen.

A Russland gëtt ëmmer méi op d'Gesiichtserkennung zeréckgegraff. Zanter dem Ufank vun der Pandemie goufen a Moskau zéngdausenden Iwwerwaachungskameraen agesat, fir déi sanitär Mesuren an d'Quarantän-Reegelen z'iwwerwaachen. Kritik gouf et vu ville russeschen an internationalen Net-Regierungsorganisatiounen, déi ënnert anerem op Mëssbrauch an Dateleaks higewisen hunn. Den onkontrolléierten Asaz vun der Technologie hätt staark Repercussiounen op d'Mënscherechter an d'Grondfräiheeten a géing bei der politescher Verfollgung agesat ginn, schreift Human Rights Watch an engem Schreiwes leschte Freideg.