Vill Pompele waren e Méindeg eidel, wärend nom Brexit mat engem Wiessel an der Awanderungspolitik probéiert gëtt de Manktem u Camionschauffer ze behiewen.

Bei verschidde Bensinnsstatiounen hu sëllegen Autoe stonnelaang gewaart. Aner Tankstellen hu Schëlder opgehaangen, op deene stoung, datt kee Bensinn méi do wier. Informatioune vun der "Petrol Retailers Association" no war bal der Hallschent vun den 8.000 Pompelen a Groussbritannien de Sprit ausgaangen.

De Buergermeeschter vu London, de Sadiq Khan, huet erkläert, datt den ëffentlechen Transport an d'Rettungsdéngschter nach Reserven hunn. Ma d'Fleegepersonal an d'Taxichauffer géifen awer drëm kämpfen, Bensinn ze fannen, fir op d'Aarbecht ze fueren. D'Regierung seet zwar, datt genuch Sprit do wier, si hätte just net genuch Camionschauffer, fir en ze liwweren.

Kritiker maachen de Brexit dofir responsabel, duerch dee vill europäesch Camionschauffer ausgewandert sinn. Déi brittesch Minister betounen allerdéngs, datt d'Situatioun e Spigelbild vum Manktem u Chauffer an der ganzer Europäescher Unioun wier, deen duerch d'Pandemie verstäerkt gouf.