Weltwäit kritt d'Automobilindustrie d'Nowéie vun der Pandemie ze spieren. Den Hiersteller Opel muss als Konsequenz seng Produktioun an engem Wierk stoppen.

De Porte-parole vum Konzern huet en Donneschdeg e Bericht vun der "Automobilwoche" confirméiert. Ugangs 2022 soll d'Produktioun zu Eisenach awer nees ulafen, wann d'Liwwerketten dëst zouléisst. Fir déi concernéiert Mataarbechter ass Chômage partiel virgesinn.

Zu Eisenach baut Opel de Kompakt-SUV Grandland X. Dëst Gefier gëtt och am fréiere Peugeot-Wierk zu Socheaux hiergestallt. Opel no wier am franséische Wierk allerdéngs net virgesinn, d'Produktioun fir e bestëmmten Zäitraum auszesetzen, schreift d'"Automobilwoche".