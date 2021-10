Am Kader vun der nationaler "Moto"-Campagne fir d'Sécurité routière huet d'Police vum 1. Abrëll bis de 15. September knapp 1.000 Verstéiss registréiert.

Bei de Kontrolle speziell fir Motorradsfuerer ass dat korrekt Ekipement, den allgemengen techneschen Zoustand vum Gefier, an déi néideg Dokumenter gepréift ginn.

Ronn 340 Avertissements taxés a méi wéi 30 Protokoller goufe wéinst enger ze héijer Vitess geschriwwen. Doriwwer eraus goufe 60 Motocyclisten ugehale wéinst enger geféierlecher Fuerweis, zum Beispill beim Iwwerhuelen.

104 Chauffere konnte bei enger Kontroll déi néideg Pabeieren net virleeën. 56 Mol ass protokolléiert ginn, well se kee Sécherheetsgilet dobäi haten a 47 mol war de Casque net an der Rei. Ronn 220 Motorrieder hate kee konformt Ekipement, virun allem den Auspuff, d'Pneuen oder d'Luuchten waren net an der Rei.

An deem Zäitraum goufen dann och fënnef Permise wéinst ze héijer Vitess agezunn, siwe weider Fürerschäiner goufen wéinst positiven Alkoholtester entzunn.

D'Campagne "Moto" ass Deel vun de Beméiunge vun der Police, d'Zuel vun den Accidenter op de Stroossen ze limitéieren a jiddereen am Verkéier ze schützen.