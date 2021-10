E Freideg huet de Bundesrat d'Ännerungen am sougenannten "Bußgeldkatalog" ugeholl.

Automobilisten, déi an Uertschaften iwwer 10 Kilometer an der Stonn ze séier fueren, mussen op d'mannst 50 Euro bezuelen, virdru waren et 25 Euro. Bei Vitessiwwerschreidunge vu méi wéi 30 km/h kommen op d'mannst 260 Euro op een duer an net méi 100 Euro.

Baussent Uertschafte wäerte bei Iwwerschreidunge vun iwwer 10 Stonnekilometer 40 Euro ufalen, a Vergaangenheet waren et der 20. E Protokoll vun 100 amplaz 70 Euro gëtt et, wann ee méi wéi 20 km/h ze séier ënnerwee ass.

Wie falsch parkt an dobäi erwëscht gëtt, muss an Zukunft och méi déif an d'Täsch gräifen. Bei einfache Verstéiss waart e Protokoll vu 55 Euro op de Chauffer an net méi 15 Euro. Steet e Gefier um Trottoir oder um Vëloswee, sinn et 110 Euro.

Op déi nei Veruerdnung gouf sech op der Verkéiersministerkonferenz vu Bund a Länner schonn am Abrëll gëeenegt. D'Ëmsetzung vum Bundesverkéiersministère huet allerdéngs op sech waarde gelooss. D'Reform war virun engem Joer fir e kuerzen Zäitraum aktiv, gouf awer wéinst engem Formfeeler nees ausser Kraaft gesat.