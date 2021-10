D'Schinne goufe geliwwert déi um Pont Buchler zesummegeschweesst ginn. Spéitstens ëm Juli 2022 sollen d'Aarbechte fäerdeg sinn.

Op Héichtoure lafen ablécklech d'Aarbechte ronderëm den Ausbau vum Tram. En Donneschdeg goufen d'Schinne geliwwert déi um Pont Buchler zesummegeschweesst ginn. Zu Rodange bei Arcelor Mittal si se produzéiert ginn a vun enger belscher Firma gi se montéiert.

Op enger Längt vun 1,2 Kilometer gëtt den Tram ausgebaut. Op dëser Distanz kommen 2 Arrêten dobäi. "Leschte Steiwer" a "Bouneweg" ginn des genannt. Am Abrëll dëst Joer sinn des Schinne geluecht ginn. D'nächst Joer am Juni/Juli sinn d'Aarbechte fäerdeg. Do wou fréier also eng grouss CFL-Hal stoung, fiert vu September 2022 un dann den Tram.

Elo lafen d'Ausschreiwunge fir d'Extensioun vum Tramsreseau. Eng 60.000 Leit profitéieren all Dag vum Tram. A Spëtzestonne sinn et souguer 67.000 Voyageuren pro Dag. 28 Ramme sinn aktuell um Reseau am Asaz.