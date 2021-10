De Maximalpräis fir den 98er Bensinn geet e Mëttwoch um Hallefnuecht ëm 3,4 Cent erop op dann 1,549 Euro de Liter.

Kuckt ee sech d'Präisentwécklung un, stellt ee fest, dass de 98er zanter Enn August am Ganze 4 Mol gehéicht gouf. Deemno bezilt ee vun Hallefnuecht un da 12,7 Cent méi am Verglach zu de Méint virdrun.

Beim 95er, deen zanter uganks September och 4 Mol an d'Luucht gaangen ass, sinn et 10,7 Cent méi wéi nach Enn August.

Méi markant ass d'Hausse beim Diesel. Do sinn et zanter Ufank September 5 Haussen an et bezilt ee Ganzer 14 Cent méi wéi nach am August.

D'Pëtrolspräisser am Iwwerbléck.