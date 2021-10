Vill Rekorder goufen déi lëscht dräi Méint beim Automobilclub gebrach.

Rekordverdächteg vill Autoen op der Strooss, d'Inondatioune Mëtt Juli an en neit Vakanzeverhalen hu beim ACL fir vill Aarbecht gesuergt. Iwwer 45.000 Appeller goungen un d'Zentral – e Plus vun 33 Prozent par Rapport zu de Méint virdrun.

Tëscht Juli a September waren et knapp 12.000 Depannagen am Grand-Duché, eng Croissance vun 12 Prozent. Uechter Europa war den ACL gutt 1.200 mol a Asaz, och dat ee Plus vun 18 Prozent. Iwwer 3.000 Asäz koumen do nach eng Kéier duerch d'Iwwerschwemmungen am Juli dobäi. Iwwert eng Period vun dräi Méint goufen hei 563 zerstéiert Autoen ewechgeholl.

Dës Croissance un Depannagen ass och duerch de méi grousse Fuerpark ze erklären, esou den Direkter vum ACL, de Jean-Claude Juchem. Vill Persounen, déi keen Auto haten, hu sech iwwert déi lëscht 18 Méint een zougeluecht.

„Et gesäit een um Niveau vun den Umeldungen, datt haut méi Occasiounen ugemellt gi sinn, ewéi nei Autoen. Déi ganz Pandemie huet dozou bäigedroen, datt de Mënsch seng individuell Mobilitéit mam Auto assuréiert.“

439.000 Autoe sinn aktuell zu Lëtzebuerg ugemellt. Dësen huet an der Moyenne 7 Joer. 25 Prozent vun den Autoen op der Strooss si méi ewéi 10 Joer al. Vill Leit halen sech beim Kafe vun engem neien Auto nach zeréck, esou den Direkter vum ACL.

„Um Niveau vun der Elektromobilitéit wäerten an den nächsten zwee bis dräi Joer esou vill nei Modeller kommen, wou d'Autonomie vun der Batterie ëmmer méi performant gëtt. Dat dréit dann natierlech dozou bei, datt Leit déi nach onsécher sinn emol ofwaarden ewéi déi technesch Entwécklung viru geet. D'Konsequenz: se halen hiren Auto méi laang.“

Beim Depannage bléift den Taux bei Autoe mat Elektro oder Verbrennungsmotore balancéiert. Haaptgrond fir e Depannage bléift d'Batterie fir den Auto ze starten an e platte Pneu.