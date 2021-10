D'Gëllen Zäite si scho laang vergiess. 2007 gouf d'Rekord Zuel vu 4 Millioune Passagéier erreecht.

Am Mee 1993 ass op der fréierer US-Base vun Hahn en éischte Passagéierfliger gelant. 6 Joer méi spéit koum de Flughafen awer eréischt richteg op Touren. Mat der Arrivée vun der Ryanair. Et waren deemools déi éischte Flich vun enger Bëllegfluch-Gesellschaft op Dätschem Buedem. Déi ganz Regioun tëscht Mainz an Tréier sollt dovu profitéieren.

Dës Woch huet de Fluchhafen aus dem Honnsréck nees fir Schlagzeile gesuergt. De Fluchhafen Hahn ass faillite.

12 Flich, vu virop der Ryanair, awer och der Wizz-Air waren Haut vum Hahn aus geplangt. A se sinn och gestart. Vum Europäesche Verbraucherzenter, mat Sëtz hei zu Lëtzebuerg ass et awer de Rot u Passagéier, déi aus dem Hunsrück eraus reese wëllen, sech iert se op Hahn fueren, bei der respektiver Fluchgesellschaft z'informéieren op de Vol och effektiv start. Géif deen ausfalen, da muss d'Airline eng räsonabel Alternativen ubidden oder den Ticket zeréck bezuelen.

"D'Passagéier kenne villäicht mengen, dat wéi sou oft op der Basis vun der Europäescher Direktiv, och nach eng zousätzlech Entschiedegung méiglech ass. Dat ass am Fall vun der Faillite vum Flughafen awer net méiglech. Sou eng Faillite gëtt als aussergewéinlech Ëmstänn ugesinn. Da kann et normalerweis keng zousätzlech Entschiedegung ginn", sou d'Karin Basenach, d'Direktesch vum Europäesche Verbraucherzenter.

Wat d'Faillite u sech ubelaangt. D'Nouvelle huet d'Observateuren aus dem Secteur net iwwerrascht.

D'Gëllen Zäite si scho laang vergiess. 2007 gouf d'Rekord Zuel vu 4 Millioune Passagéier erreecht. Dorënner deemools ganz vill Lëtzebuerger. Zanter hier goung et awer just nach Biergof. Den Haaptclient, d'Ryanair, huet seng Strategie geännert. Land an Tëschenzäit direkt um Findel an och beim Noper zu Frankfurt. 2019, dem Joer virun der Pandemie goufe just nach 1,5 Millioune Passagéier um Hahn gezielt. Dobäi kënnt dat d'Mammegesellschaft aus China, den HNA Grupp selwer ugangs vum Joer an d'Faillite goung.

Eng 500 Mataarbechter zidderen elo am Hunsrück ëm hier Zukunft. Ob et dem Liquidateure geléngt nei Investisseuren ze fannen? Experte si pessimistesch.

Dodru wäert och d'Geschäft mam Cargo, dat den Ament boomt, kaum eppes änneren. Am August gouf et hei nach Plus vu 17,5% am Verglach mam selwechte Mount d'lescht Joer. Den Haapt Tromp sinn do d'Nuetsflich. Där kéng zu Lëtzebuerg oder Frankfurt erlaabt sinn. Ma eleng déi Kaart géif an dësen Zäite kaum duer goen, fir all déi aner Strukturell Problemer vum Hahn an de Schied ze stellen, sou Analysen.

Finanzsprëtze vum Land Rheinland-Pfalz ginn et kéng méi. Hei leeft souguer um Europäesche Geriichtshaff, nach e Prozess.