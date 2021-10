Dës Woch fänken d'Aarbechte vun der neier Tramsstreck vum Kierchbierg op de Findel un. Den Tram soll dann iwwert eng Bréck fueren, fir d'A1 ze passéieren.

Zwar missen an enger éischter Phas eng Partie Beem laanscht der Autobunn A1 gehae ginn. Dofir gëtt an anere Gemengen awer neit Gréngs geplanzt. Dat huet Luxtram de leschte Freideg scho kommunizéiert. Den Artikel kënnt Dir hei noliesen.

An awer gouf de Chantier an de soziale Reseaue vill kritiséiert. Nieft dem Ëmweltaspekt gouf sech och gefrot, wisou een net en Tunnel ënnert d'A1 baut amplaz vun enger Bréck. Ma dofir ginn et eng Partie Grënn, sou den André Von Der Marck, Generaldirekter vu Luxtram.

Fir en Tunnel ze bauen, hätt ee nach vill méi an d'Natur agräife missen. Dobäi kënnt, dass den Tunnel dann ënnert d'A1 an d'A7 féiere misst. Doduerch géif een de normalen Trafic wärend den Aarbechte vill méi beaflossen. Awer och de finanziellen Aspekt huet d'Entscheedung beaflosst. Sou kascht en Tunnel dat duebelt vun enger Bréck. Bedenkt een dann nach, dass den Tunnel ënnert zwou Autobunne lafe misst, wier de Käschtepunkt ronn véiermol méi grouss, wéi bei enger Bréck.

D'Aarbechte sollen Enn 2023 ofgeschloss sinn. Ugangs 2024 soll een dann an aacht Minutte mam Tram vum Kierchbierg op de Findel kommen.