Eng besser Verbindung a manner Stau fir déi ronn 9.000 Frontalieren, déi all Dag aus Tréier op Lëtzebuerg pendelen, dat versprécht déi nei Weststreck.

Tréirer Zuchstreck/Reportage Anne Wolff

No jorelaangem Hin an Hier soll am Fréijoer 2023 de Chantier ugoen. Et war eng schwéier Gebuert fir de Projet: Viru ronn 11 Joer sinn d'Gespréicher iwwert d'Reaktivéierung vun der Weststreck ugaangen. 2017 gouf de Projet virgestallt, ma et sollt nach 5 Joer daueren, bis all Geneemegungen do waren.

D'Malu Dreyer, Ministerpresidentin vu Rheinland-Pfalz: Der Planfeststellungsbeschluss ist laienhaft ausgedrückt, Baurecht, das brauchen wir für die Strecke. Das Verfahren hat sehr lange gedauert, dafür kann aber niemand der Anwesenden etwas. Eine Verzögerung von 5 Jahren ist dennoch eine extrem lange Zeit.

Et gi scho laang Schinnen op der Westsäit, ma do fuere bis ewell just Gidderzich. D'Garë mussen dowéinst ausgebaut ginn. Déi geplangten Zuchverbindung soll 5 nei Arrêtë westlech vun der Musel passéieren an esou déi aktuell Streck iwwert d'Tréierer Gare op der Ostsäit entlaaschten.

Sie verbessert einerseits die Verbindung von Trier, auch nach Luxembourg, aber auch die Region hat einen besseren Anschluss: Von Wittlich in Richtung Trier, in Richtung Luxemburg, aber auch geplant ist es, dass wir auf der einen Strecke auch Saarburg erreichen.

Déi nei Linn op der anerer Säit vun der Musel soll all hallef Stonn fueren.

De Wolfram Leibe, Buergermeeschter vun Tréier:

Durch die Taktung ist es noch attraktiver, mit dem öffentlichen Transport nach Luxembourg zu fahren. Dadurch haben wir eine win-win Situation für Luxemburg und Trier, dh weniger Individualverkehr und weniger Stau. Das Ganze wird aus meiner Sicht deshalb so gut funktionieren, weil man schneller mit dem Zug ist und es bequemer ist.

Méi séier par Rapport zum Stau, ma net am Verglach mat der aler Streck: Amplaz 50 Minutte brauch déi nei Linn eppes iwwert eng Stonn bis op d'Stater Gare.

Ma awer hofft de Buergermeeschter och op manner Trafic zu Tréier selwer, well déi nei Streck no bei der Héichschoul a beim Stadzentrum läit, wou bis ewell just Bussen higefuer sinn.

Am Dezember 2024 sollen déi éischt Zich iwwert d'Weststreck rullen.