Dat schreift de Mobilitéits- a Bauteminister François Bausch a senger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun der DP.

Zanter 4 Joer gëtt op der Nationale 12, tëscht Wilwerdang an Aasselbuer den Trafic gezielt, an dobäi hätt sech gewisen, dass de Flux u Gefierer pro Dag net aussergewéinlech vill an d’Luucht gaange wär, an aktuell bei engen 5.700 Gefierer läit.

E Contournement wier dann interessant, schreift de Minister, wann d’Belsch den Tracet tëscht Sankt-Vith an der Schmëtt wéilte verbesseren.

Wann 2023 d’Transversale vu Clierf fäerdeg wier, géif dat de Camionstrafic am Ëlwener Raum och däitlech verbesseren, sou de François Bausch.

PDF: Äntwert op parlamentaresch Fro vum André Bauler