De Maximalpräis fir de Liter Diesel geet en Donneschdeg um Hallefnuecht ëm 2,3 Cent erop op dann 1,418 Euro de Liter.

De Präis fir de 95er klëmmt dann ëm 2,5 Cent op 1,502 Euro de Liter.

Och den Äerdgas gëtt ëm 1,6 Cent de Kilo méi deier op dann 0,993 Euro de Kilo.

Beim schwiefelfräie Masutt (10 ppm) ass et eng Hausse vun 1,5 Cent op 0,81.

Zanter dem Ufank vum Oktober ass et déi 4. Hausse vum Präis fir den Diesel an de 95er. De gréisste Sprong no uewe gouf et de 7. Oktober fir den Diesel mat 4,8 Cent de Liter. A wann den Trend wéi an de leschte Woche weidergeet, kann een dovun ausgoen, dass den 98er an den nächsten Deeg och wäert nozéien.

D'Pëtrolspräisser am Iwwerbléck.