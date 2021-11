De Modell "Trinity" soll vun 2026 u a Serie produzéiert ginn. Den neie Standuert fir dëst Wierk ass och elo fix.

An der Géigend vum Haaptwierk zu Wolfsburg soll déi nei Produktiounsschinn opgoen. Dat huet de gréissten Autoshiersteller an Europa matgedeelt. Et feelen aktuell nach just e puer Ënnerschrëften, fir dat de Projet ka virugoen.

E puer honnert Milliounen Euro wëll sech VW dat zweet Wierk zu Wolfsburg kaschte loossen, wou den "Trinity"-Projet soll hiergestallt ginn. Eng eendeiteg Entscheedung, wou genau an ob d'Wierk gebaut wäert ginn, kéint schonn den 9. Dezember falen, dann ass eng sougenannte "Planungsronn".

"Trinity" soll dann 2026 a Serie goen. Et ass e komplett nei konzipéierten Autosystem, deen dem modernsten Elektro-Antrieb huet, wéi och selwer programméiert Software, Vernetzung an Technologië vum autonome fueren. Dofir wëll VW déi weiderentwéckelt Plattform SSP, op déi och hir Duechterfirme kënnen zeréckgräifen, notzen.

Mat dësem Wierk an dem Ausbau vun der Technologie wëll VW de Konkurrent aus den USA Tesla ugräifen, déi kuerz virdru stinn, hiert grousst Wierk bei Berlin fäerdegzestellen. Et wier dowéinst elo un der Zäit, fir Wolfsburg fit fir d'Zukunft ze maachen an esou dem Drock um Marché standzehalen. Wann déi nei Produktiounsplaz bis steet, wëll een och d'Stammwierk déifgräifend moderniséieren.