E-Scootere mussen am Zentrum vun der franséischer Haaptstad vu Méindeg un däitlech méi lues maachen, zum Beispill ronderëm den Eiffeltuerm a virum Louvre.

Vun där neier Reegelung si ronn 700 Plazen an der Stad betraff, dorënner eng ganz Rei an der Géigend vu beléiften Touristenattraktiounen. Fir déi elektresch Trottinetten, déi ee sech bei verschiddene Firme kann ausléinen, gëllt dann eng Héchstgeschwindegkeet vun 10 Kilometer an der Stonn.

D'E-Scooteren si bei Touristen onheemlech beléift. Gläichzäiteg stellt sech awer och d'Fro vun der Sécherheet fir Foussgänger. Am Juni war eng 32 Joer al Italienerin op engem Trottoire laanscht d'Seine vun enger E-Trottinett ugestouss ginn an ass un hire Blessure gestuerwen.

D'Stad hat doropshin deene verschiddene Firmen, bei deenen ee sech d'Scooteren ausléine kann, d'Entzéiung vun hirer Lizenz an Aussiicht gestallt, sollten et weider Problemer mat E-Scootere ginn, déi ze séier ënnerwee sinn.

An deene ronn 700 Zonen, déi ënner anerem a Parken, bei Schoulen oder an Akafsstroosse leien, ginn d'Scooteren elo elektronesch iwwerwaacht an automatesch op eng Geschwindegkeet vu maximal 10 Kilometer an der Stonn gedrosselt. Normalerweis gëllt zu Paräis fir E-Scooteren eng Maximalgeschwindegkeet vun 20 Km/h.