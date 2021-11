Dat sinn elo scho méi Autoe wéi am Joer 2020 verkaaft goufen.

D'Tendenz ass kloer: et ginn och hei am Land ëmmer méi elektresch Autoe verkaf. Fir d'ganzt lescht Joer waren et ronn 2.300 där Ween, eleng scho wärend den 9 éischte Méint dëst Joer waren et der ewell ronn 3.100.

Net Jiddwereen awer deen esou en E-Car keeft, freet eng Subventioun un: sou goufen tëscht Mee zejoert an Mäerz dëst Joer fir ronn 1.500 Demandë ëm 10,1 Milliounen Euro ausbezuelt.

Fir d'Period tëscht Abrëll an Oktober dëst Joer leien 165 Demanden am Kader vu "clever Primmen" fir, déi och geschwënn wäerten ausbezuelt ginn.

Dat äntwert den zoustännege Mobilitéitsminister Bausch op eng entspriechend parlamentaresch Fro vun der Deputéiert Myriam Cecchetti vun Déi Lénk.

