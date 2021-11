Vun e Freideg den Owend 18.30 Auer bis e Méindeg de Moie 6 Auer ass d'Streck fir de Verkéier zou.

Gespaart ass d'B7 tëscht dem Echangeur Ettelbréck an dem Echangeur Angelduerf a béide Richtungen, den Accès op den Echangeur Ettelbréck a Richtung Angelduerf an den Accès op den Echangeur Angelduerf a Richtung Ettelbréck.

D'Kaart am Detail.

Méi Informatioune fannt Dir am Schreiwes vu Ponts et chaussées.

Communiqué

Chantier entre l'échangeur Ettelbruck et l'échangeur Ingeldorf de la route pour véhicules automoteurs B7 (19-22.11.2021)

Communiqué par : Administration des ponts et chaussées

À la demande de l'Administration de la nature et des forêts et dans le cadre d'un abattage d'arbres, l'Administration des ponts et chaussées procédera à un barrage de la route pour véhicules automoteurs B7 entre l'échangeur Ettelbruck et l'échangeur Ingeldorf à partir du vendredi 19 novembre 2021 vers 18 h 30 jusqu'au lundi 22 novembre 2021 vers 6 heures.

Barrages et déviations

Les barrages suivants sont mis en place:

• La B7 entre l'échangeur Ettelbruck et l'échangeur Ingeldorf dans les deux sens;

• L'accès de l'échangeur Ettelbruck en direction de Ingeldorf;

• L'accès de l'échangeur Ingeldorf en direction de Ettelbruck.

Le trafic en provenance de la B7 respectivement la N7 et en direction de Ingeldorf vers le nord est dévié à partir de l'échangeur Ettelbruck via la N7 jusqu'à l'échangeur Ingeldorf.

Le trafic en provenance de la B7 respectivement la N7 et en direction Ettelbruck vers le sud est dévié à partir de l'échangeur Ingeldorf via la N7, la N7A et la N7 jusqu'à l'échangeur Ettelbruck.