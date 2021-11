Och an Zäite vu Fridays for Future an CO2-Steier hunn dëse Weekend nees iwwer 20 000 Leit de Wee op de Kierchbierg fonnt.

Mee wat fir eng Roll spillt d'Elektromobilitéit tëschent all deene PS-staarke Gefierer?

D'Thema klimafrëndlech Mobilitéit ass och un der Motorshow net ganz laanscht gaangen:

Nieft dem klassesche Verbrennungsmotor integréieren d'Organisateuren elo och op den Elektromoto an hire Spektakelen, esou fiert bei der Motorradshow ee vun den 2 Gefierer mat Stroum. Den Organisateur Christian Jupsin gesäit an der Motorshow d'Chance, traditionell Autofans och fir d'Elektromobilitéit ze sensibiliséieren.

Ma och wann déi grouss Marke mëttlerweil op den Elektro-Trend opklammen, ginn d'Meenungen doriwwer auserneen: Vun positiver Resonanz bis Skepsis iwwert d'Produktionsconditioune vun den elektreschen Akkuen. Och de prakteschen Aspekt schéngt eng Roll ze spillen, et wieren net iwwerall Bornen do, fir den Auto opzelueden an d'Liewensdauer vun enger Charge wier am Moment nach ze niddreg.

Fir déi Jonk schéngt et virun allem eng Präisfro ze sinn: Momentan wieren d'Elektroautoe par rapport zu de Verbrennungsmotoren nach ze deier, an als Jonke géing een als éischten Auto éischter eng Occasioun kafen. Wann d'Autoe bis manner deier wieren, wier et awer eng Optioun.

Am Ament ass d'Elektromobilitéit op der Motorshow awer nach éischter eng Niewenerscheinung: 12 vu ronn 80 Stänn hunn de Weekend E-Autoe presentéiert.