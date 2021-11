Nodeems de Streckeradar op der Saarautobunn A13 am Tunnel Markusbierg den 20. September a seng Testphas gaangen ass, gëtt et vum Dezember un eescht.

Wéi de Mobilitéitsministère matdeelt, géif de Streckeradar vum 1. Dezember 2021 un an déi repressiv Phas goen.

Dee Radar berechent d'Duerchschnëttsvitess vun de Gefierer wärend der Duerchfaart am 1.600 Meter laangen Tunnel. D'Maximalvitess am Tunnel ass op 90 km/h limitéiert, an a Richtung Däitschland op 70 km/h fir Camionen (7,5 Tonnen).

Eng Toleranz vun 3 km/h gëtt mat consideréiert, oder 3%, wann een iwwert 100 km/h gefuer ass.

Et ass den 2. Streckeradar, dee mer hei am Land hunn, no deem op der Nationalstrooss tëscht Gonnereng an dem Waldhaff.

Wéi de Mobilitéitsminister François Bausch confirméiert hat, wäerten awer nach méi esou Secteur-Radaren a Betrib goen, als nächst an den Tunnelle vun der Nordstrooss.

Offiziellt Schreiwes

Lutte contre l'insécurité routière au Luxembourg: le radar-tronçon dans le tunnel Markusberg sur l'A13 entrera en service le 1er décembre 2021 (23.11.2021)

Communiqué par : ministère de la Mobilité et des Travaux publics

Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière, le radar-tronçon dans le tunnel Markusberg sur l'autoroute de la Sarre-A13, après une phase test qui a commencé le 20 septembre, entrera en service et donc en phase répressive en date du 1er décembre 2021.

Il s'agit du deuxième radar-tronçon qui est installé au Luxembourg, après celui sur la N11, entre Waldhof et Gonderange. Les radars sont annoncés par des panneaux avant l'entrée dans les tubes respectifs, dans les deux directions.

Le radar-tronçon calcule la vitesse moyenne des véhicules sur toute la longueur du tunnel (1.600 m). La vitesse maximale autorisée dans les tunnels est de 90 km/h et limitée dans le tube en direction de l'Allemagne à 70 km/h pour les poids lourds avec une masse maximale autorisée de 7,5 t. Une tolérance de 3 km/h ou 3% pour les vitesses au-dessus de 100 km/h sera déduite de la valeur calculée.

Les excès de vitesse sont la cause de la plupart des accidents graves, voire mortels. Les conséquences sont d'autant plus dramatiques dans un tunnel qui a un gabarit plus réduit par rapport à la route normale. En cas d'incident, le champ de manœuvre pour les conducteurs qui suivent est restreint. En plus, l'accès peut s'avérer problématique pour les services de secours, surtout en cas d'incendie et donc de déclenchement d'un plan de sauvetage.

Rappelons que, comme pour les autres radars, les photos seront effacées au plus tard deux semaines après l'acquittement de l'avertissement taxé. Les photos enregistrées non exploitables sont effacées au plus tard deux mois après leur enregistrement. En cas de procédure pénale, le délai d'effacement des photos court à compter du jour où le dossier a été définitivement classé sans suite, où la décision judiciaire n'est plus susceptible d'aucun recours ou où l'action publique est prescrite.