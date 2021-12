D’Plattform steet zanter 2015, d’Ausschreiwung fir de Projet war schonn am Joer 2018.

Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Ma d’Waarde geet awer elo op een Enn. D’ Automobiliste kënne sech freeë – déi nei Autobunns-Tankstell am Süde mécht geschwënn seng Dieren op. An dat op der A4 Richtung Esch kuerz virun der Sortie Steebrécken. Den Ament lafen nach déi lescht Virbereedungen. Zil ass et, fir spéitstens Kleeserchersdag d’Aarbechten ofgeschloss ze hunn an dann eng Woch laang alles ze testen. Opgoe soll déi 45. Tankstell vum Grupp hei am Land de 15. Dezember um 10 Auer Moies.

D’Tankstell soll duerno 24 op 24 Stonnen op sinn. Virgesi si 4 Pompele fir Camionen an 12 fir Autoen. Zousätzlech stinn den Automobilisten a Camionschauffere 40 Parkplazen (15 fir Camionen, 25 fir Autoen) zur Verfügung.

Chauffere vun Elektroautoe mussen sech allerdéngs nach ee wéineg gedëllegen – elektresch Bornë si laut dem Responsabele vum Tankstellen-Reseau, dem Henri Pleimling, zwar virgesinn – wéini dëst installéiert ginn, steet awer nach net fest.