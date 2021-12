No engem Tëschefall vun engem Tram um Kierchbierg géint 16.30 Auer gouf d'Kräizung tëscht dem Circuit de la foire an dem Rond-point Serra blockéiert.

Wéi et op Biller ausgesäit, wier de hënneschte Won vum Tram entgleist. D'Police wéi och Ponts et Chaussées sinn op der Plaz a probéieren dës Situatioun, déi fir Problemer am Trafic wäert suergen, esou séier wéi méiglech ze léisen.

Informatioune vun der Police no kéint et bis an den Donneschdeg den Owend eran daueren, bis et geraumt ass.