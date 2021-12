Mam neie Fuerplang vun der CFL, deen zënter e Sonndeg gëllt, sinn et dann och direkt e puer Neiegkeeten um Reseau.

An deem Kader goufe feierlech déi zwee laang erwaarte Quaien op der Gare inauguréiert. Och déi nei Foussgänger-Passerell ass elo zu Beetebuerg offiziell am Asaz.

En éischt Puzzelstéck vu villen zu Beetebuerg. Déi nei Passerell soll virun allem Persoune mat enger reduzéierter Mobilitéit, Vëlosfuerer an och Leit mat Kutschen de Passage vereinfachen. Ëmmerhi sinn eng 10.000 Passagéier den Dag ronderëm d‘Beetebuerger Gare ënnerwee.

Josée Lorsché, Mobilitéitsschäffen zu Beetebuerg:

„D‘Passerell ass am Fong symbolesch fir all déi Efforten, déi queesch duerch d‘Land gemaach ginn, fir den Auto vun de Stroossen ze kréien an déi ëffentlech Mobilitéit unzebidden, déi d‘Leit brauchen, fir sech wierklech sécher an effikass kënne weider ze beweegen.“

Ee Puzzelstéck vu villen – vill Chantieren sinn déi nächst Jore ronderëm d‘Gare zu Beetebuerg geplangt.

D‘Finanzéierungsgesetz soll hei 2022 deposéiert ginn. Da gëtt et en neit Gleis, eng komplett Renovatioun vun de Gebailechkeeten, eng weider Passerell fir Foussgänger an och d‘Bréck, déi den alen ewéi neien Deel vum Duerf verbënnt, gëtt frësch gemaach.

Elleng dëst Joer gouf 311 Deeg um Zuchreseau geschafft, en neie Rekord. Esou och op der Stater Gare, 2 nei Quaie koumen ënner anerem dobäi eraus.

Marc Wengler, Generaldirekter CFL:

„Den Ausbau vun der Gare Lëtzebuerg ass kruzial. Elo sinn 2 nei Quaien dobäikomm mat 4 Gleiser. Dat ass awer just d‘Spëtzt vum Äisbierg. Well de ganzen Nordkap vun der Gare gouf ëmgebaut a re-organiséiert, fir an Zukunft eng Exploitatioun kënnen ze maachen déi méi effikass ass.“

Et gi 6 grouss Zuchlinnen zu Lëtzebuerg. Elo ginn déi net méi op 4, mee effektiv op 6 Quaie verdeelt. Kënnt eppes dotëscht, heescht dat manner Stau op de Schinnen. Den Ausbau vun der Gare heescht och den Ausbau vum Espace Urbain.

François Bausch, Transportminister:

„Dat musse wichteg Point d'Interêten sinn, déi mathëllefen, och déi urbanistesch Qualitéit vun der Stad ze verbesseren. An dat ass och d‘Grondiddi, déi hei hannendru läit. Mir wëllen déi Gare lieweg maache mat Commerce a Wunnraum ronderëm. D‘Plaz virauser wäert mat Terrasse gestallt ginn.“

An dozou gehéiert och déi nei Passerell, déi de Quartier Bouneweg mat der Gare an den Zuch-Quaie verbënnt. Iwwert d‘Summervakanz d‘nächst Joer gëtt dann de Südkap vun der Gare reorganiséiert.

© CFL

PDF: Pressecommunique vun den CFL