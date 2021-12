Bis 2030 wäert de Constructeur 30 nei E-Auto-Modeller op de Marché bréngen, huet de Chef vum Konzern, den Akio Toyoda, annoncéiert.

Als Zil huet ee sech gesat, pro Joer 3,5 Milliounen E-Autoen ze verkafen. Bis ewell louch d'Objektiv bei 2 Milliounen där Gefierer pro Joer. D'Investitiounen an d'Entwécklung an an de Bau vu Batterië wäert d'Toyota op 15,6 Milliarden Euro erhéijen. Dat ass een Drëttel méi, wéi et nach am September geheescht hat.

Lexus wäert iwwerdeems bis 2030 an Europa, Nordamerika a China "zu 100% elektresch" ze sinn, sou nach d'Annonce vun Toyota. Dat entsprécht 1 Millioun Autoen am Joer. Weltwäit soll d'Luxusmark Lexus bis 2035 nëmmen nach reng Elektrogefierer ubidden.

Toyota gëllt aktuell als gréissten Automobilconstructeur vun der Welt. Laang Zäit hat de Konzern op Hybridautoe gesat. Zanter 2021 konzentréiert sech Toyota op d'Elektromobilitéit. Am Abrëll hat de Constructeur 15 nei E-Modeller bis 2025 ugekënnegt.