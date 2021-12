Se klammen, se fale kuerz, en General awer gi se duerch de Plaffong. Rieds geet vun den Energiepräisser ronderëm d'Welt.

Och Lëtzebuerg bleift net verschount. Ëm 1,50 Euro fir de Liter Bensinn op der Pompel an dat kuerz viru Chrëschtdag. Präisser, déi an de Portmonni an op d'Gemitt schloen.

D'Zuele vun Eurostat no schléckt de Bensinnsverbrauch knapp 3% vum Budget vun enger Famill (mat engem Kand) zu Lëtzebuerg. Am Verglach awer sti mer gutt do: An Däitschland sinn et 5%, a Portugal 10% an a Bulgarien mécht d‘Tanke vum Auto 17% vum Akommes vun enger Famill aus.

Vill gouf déi lescht Méint iwwert d'Präisser op der Pompel debattéiert. Ma och fir den Elektroauto gëtt d'Lueden an Zukunft méi deier.

De Pete Hoffmann vum Stroumhändler Electris mat e puer Explikatiounen: „D'nächst Joer trëtt eng nei Ausschreiwung a Kraaft, déi fir de Concours ënnert de Fournisseure gemaach gëtt. Do ass et kloer, datt den Energiepräis, deen aktuell iwwerall héich ass, och op d'Elektromobilitéit zeréckschléit. De méi héijen Akafspräis beim Stroum muss och bei de Bornen, un deenen d'Leit lueden, net recuperéiert ginn.“

Eng schwiereg Zäit och fir vill Stroumhändler, dës kafen hire Stroum gären emol an 2 bis 3 Jorescyclen an. De Präis fir de Client gëtt dann iwwert eng länger Period gestreckt. Grënn fir d‘Präishausse ginn et der sëllegen, esou de Frank Bremen vum Stroumhändler Electris:

„Mir hu souzesoen e ganze Park, dee produzéiert: Atomkraaft, Kuel, Gas an esou weider. Ofhängeg vun der Produktiounscapacitéit a Präisser ginn déi agesat. Wann een elo awer zum Beispill weess, datt Däitschland Enn vum nächste Joer aus der Atomenergie erausklamme wëll, an nach éischter aus der Kuelen-Industrie erausklamme wëll, da feelen um Marché natierlech wichteg Basen, déi d‘Versuergung garantéieren. Dës ginn iwwer erneierbar Energië kompenséiert, mä d‘Infrastrukture sinn nach net komplett ausgebaut. Da si Gaskraaftwierker, déi och opfänken, mä wann een dann a Richtung Russland an d‘NordStream2 kuckt, déi erëm an der Diskussioun ass, da gesäit een, datt nees Kapazitéiten um Marché feelen.“

Och d'CO2-Spekulatiounen op der Bourse dreiwen d'Stroumpräisser aktuell weider an d'Luucht.

Bis ewell waren et gutt 20 Cent de Kilowattstonn (kWh). Vum éischte Januar u sinn et 35, respektiv knapp 50 Cent. Ofhängeg ob Chargy oder SuperChargy. An Däitschland am Verglach sinn et an der Moyenne ëm déi 70 Cent. Trotz Hausse kënnt een awer nach ëmmer besser mam Stroum ewech, ewéi beim Bensinn op der Pompel, esou de Frank Bremen vum Stroumhändler vu Miersch.

„Och wann d'Präisser aktuell richteg héich sinn, muss een dat nach ëmmer an de Vergläich mat engem Verbrennungsmotor setzen. Bei 100 Kilometer stinn da Käschte vun 3 Euro aplaz vu 7 oder 8 Euro un.“

Bis ewell gouf de Präis op enger Borne aus 30% Stroumpräis a 70% Infrastruktur-Käschten zesummegesat. Den Ament läit ee bei 45 zu 55%.

De Pete Hoffmann: „Déi Hausse, déi den Ament do ass, ass nach guer net richteg reperkutéiert. Et ass e ganz extreeme Peak. Et ass awer esou, datt mir op 3 Joer gestréckt akafen. Dat heescht, déi Courbe glätt sech iwwert d'Zäit. Dat heescht, mir gi just e ganz klengen Deel vun der Hausse, déi mir den Ament hunn, un d'Clientë weider. Mir mussen hoffen, datt dee Peak sech lues a lues e bëssen ofbaut, datt mer déi Repercussioun guer net oder manner musse weiderginn. Et ass net dovunner auszegoen, datt de Präis awer weider erofgeet. Et muss een hoffen, datt en net weider eropgeet.“

Fir d'nächst Joer gëtt de Präis vun enger Megawattstonn, de Stroumverbrauch vun enger Persoun iwwert ee Joer, op 325 Euro geschat. 2020 louch deen nach bei 50 Euro. Vun 2026 u kéint Berechnungen no d'Megwattstonn dann nees op ënnert d'100-Euro-Grenz falen.