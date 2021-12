Ënnert anerem muss ee vun 2022 un zwou Masken an der Verbandskëscht hunn. Vu wéi engem Datum un dës Reegel gëllt, ass net gewosst.

Och wat d'Strof ass, wann ee keng Masken an der Verbandskëscht huet, ass nach net kloer. Op den 1. Januar da gëtt och d'Kafrecht reforméiert. Dat bréngt Ännerunge mat sech, vun deene virun allem Leit profitéieren, déi Occasioune kafen. Si kréien nämlech méi Sécherheeten. D'"Beweislastumkehrfrist" gëtt ëm ee Joer verlängert, dat heescht, datt den Händler fir Mängel ee Joer laang muss opkommen.

Ronn 43 Milliounen Däitscher musse bis 2033 hire Führerschäin erneiere loossen. Wien tëscht 1953 an 1959 gebuer ass an nach en ale Permis aus Pabeier huet, sollt sech tommelen. Deen ale Permis muss nämlech bis den 19. Januar ëmgetosch ginn. Den neien, EU-konforme Führerschäin kascht 25 Euro an ass da fir 15 Joer gülteg.