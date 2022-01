D'Zuel vun de Verkéiersdoudegen an Europa ass an de leschte Joren erofgaangen. Och, well méi elektronesch Sécherheetssystemer an d'Autoen agebaut ginn.

Un deem Konzept wëll d'EU festhalen: An de nächste Jore solle weider Systemer obligatoresch ginn, wéi zum Beispill eng automatesch Noutbrems, Spuer-Halter, oder Middegkeets- a Konzentratiouns-Detecteuren. Bis 2026 soll de Strossentraffik esou nach méi sécher gemaach ginn. Eng ganz Rëtsch modern Autoen erkennen haut schonn, wéi eng Vitess op der Strooss erlaabt ass. Sief dat iwwer Kameraen, déi d'Schëlder liesen, oder iwwert GPS Donnéeën. Dës Optioun soll vu Juli 2022 un obligatoresch ginn. Dat awer just fir Autoen a Modeller, déi no deem Datum nei op de Marché kommen. D'Autoskonstrukteuren hunn e puer Méiglechkeeten, fir d'Chaufferen ze warnen, wa se méi séier fueren, wéi erlaabt. En akustescht Signal, dat méi haart gëtt, oder eng Vibratioun, déi ëmmer méi staark gëtt, wieren do just e puer Optiounen. Eng aner Méiglechkeet ass, datt d'Gas-Pedall sech méi schwéier drécke léisst, oder e System, deen automatesch d'Vitess op dat wat erlaabt ass limitéiert. De System kann awer ausgeschalt ginn, an de Chauffer behält am Prinzip d'Kontroll iwwert d'Vitess, a kann deemno méi séier fuere wéi erlaabt. D'Autosproduzenten hunn allerdéngs hir Bedenken, wat den Aféierung vum intelligente Vitess-Assistent ugeet. D'EU hätt de Konstrukteure méi Zäit misse loossen, soe si. D'Automobilkonstrukteure mussen hir Erfarungen un d'EU weiderginn. 2024 fält dann d'Decisioun, wéi ee vun de 4 méigleche Systemer den neie Standard an Europa gëtt. E weideren aktive Sécherheetssystem, dee soll kommen, ass eng Zort Alkoholschlass. Den Auto erkennt wann een ze vill gedronk huet a geet dann net un. Am Géigesaz zur Tempobrems ass awer nach net gewosst, wéini dëse System obligatoresch gëtt. An dat, well och dee kann ausgeschalt ginn.



"Et ass e bësse kontradiktoresch wa mer déi Dier opmaachen. Sou kéint de Chauffer jo tentéiert sinn, de System ëmmer nees auszeschalten. Den Zäitpunkt wéini dee System obligatoresch gëtt ass dowéinst nach an der Diskussioun", esou de Guido Savi vun der FEBIAC, der Federatioun vun den Autoskonstrukteuren an Importateuren zu Lëtzebuerg. Duerch déi automatesch Tempobrems, d’Alkoholschlass an knapp 30 aner obligatoresch Sécheheetssystemer wëll d’EU-Kommissioun bis 2038 eng 25.000 Verkéiersdoudeg evitéieren. En ambitiéist Ziel, mat engem enken Zäitplang.