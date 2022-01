Zanter dem 1. Dezember 2021 ass de Streckeradar am Tunnel Markusbierg schaarf gestallt. Bannent engem Mount gouf sech 6.433 mol net un d'Vitess gehalen.

Wann ee bedenkt, dass déi Verstéiss an engem Vakanzemount geschitt sinn, ass dat dann dach eng zimmlech héich Zuel un Infraktiounen. Et hofft een, dass an Zukunft dee Chiffer däitlech erofgeet, well eng erhéichte Vitess an Tunnellen eng grouss Gefor fir d'Verkéierssécherheet duerstellt, esou d'Ausso aus dem Mobilitéitsministère.

Am Mount Dezember goufen 8 "délits de grande vitesse" festgestallt. Een dovunner war extrem presséiert, well deen ass mat net manner wéi 194 km/h am Tunnel gemooss ginn.

Nieft dem Streckeradar am Tunnel Markusbierg gëtt et jo och nach deen op der Iechternacher Streck bei Gonnereng. Den 1. Mount, wou deen am Asaz war, goufen do 641 Protokoller geschriwwen, wat deen Ament jo just 10% vun deem sinn, wat am Tunnel Markusbierg am 1. Mount geblëtzt gouf.

Vum 15. Juni 2020 bis den 6. Januar 2022 goufe beim 1. Streckeradar vum Land alles an allem 10.063 Infraktiounen notéiert.