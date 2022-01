Vum 24. Januar bis de 5. Februar ass déi 58. Editioun vum Autosfestival. D'Autosfederatioun Fedamo huet dëse Méindeg d'Detailer presentéiert.

De Festival dauert och dëst Joer nees knapp zwou Wochen, mat engem oppene Sonndeg dotëscht.

An de Garagë gëlle gewëss Hygiènesreegelen an et gëtt zum Beispill keen Iessen a Gedrénks zerwéiert.

D'Garagiste kucken no 2020 och op e schwieregt Joer 2021 zeréck, mat ënner anerem der Kris vun de Microprozesseren. Well dowéinst vill bestallte Ween ze spéit geliwwert ginn, ass d'Zuel vun den Umellunge vun Neiween zejoert weider zeréck gaangen. Se läit um Niveau vun 2007 an 20% ënnert dem Chiffer vun 2019.

Elektrifizéiert Gefierer sinn zejoert iwwerdeems sou gutt ukomm wéi nach ni. Si hu méi wéi en Drëttel vun den neien Immatrikulatiounen ausgemaach.

D'Fedamo fuerdert weider staatlech Efforte bei den Infrastrukturen an hofft op eng Verlängerung vun de Primmen iwwert den 31. Mäerz eraus.