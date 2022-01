D’Taxisbranche leit nach ëmmer ënnert der Pandemie. Weider Suerge mécht déi geplangte Liberaliséierung vum Secteur.

De Ruff vun den Taxien hei am Land ass net dee beschten. Si wären ze deier an de Service wär net onbedéngt op der Héicht vun den Tariffer. Dofir soll de Secteur no 2016 eng zweete Kéier grondleeënd reforméiert ginn. De Gesetzprojet ass zanter engem knappe Joer um Instanzewee. D'Taxisfederatioun fäert awer, datt déi geplangte Liberaliséierung fir vill Faillitten am Secteur suerge kéint. Well grad elo, matzen an der Pandemie, hätte vill Betriber Krämpes, fir iwwert d'Ronnen ze kommen.

Esou géif d’Branche déi rezent Covid-Restriktioune beispillsweis zimmlech spieren. Wien nämlech owes schonn um 23 Auer aus dem Restaurant gekiert gëtt, dee brauch gemenkerhand keen Taxi fir heemzekommen.

D'Joer 2021 huet fir de Secteur scho mam Lockdown schlecht ugefaangen. Am Verglach mat 2019 ass den Ëmsaz ëm 85 Prozent agebrach. Iwwert d'Summerméint huet ee sech du liicht erkritt, fir dunn am Dezember erëm ausgebremst ze ginn. Iwwert déi 12 Méint gekuckt, louch de Chiffre d'affaires d’lescht Joer ëm geschate 50 bis 70 Prozent ënnert engem normale Joer. Den Tito Cerveira, Generalsekretär vun der Taxisfederatioun, vergläicht sech mat de Restauranten oder dem Evenementiel: Mir sinn net déi selwecht Branche, mä mir gehéieren och zum "secteur vulnérable".

De Kuch gëtt ëmmer méi kleng. Och no der Pandemie wäerte vill Geschäftsleit éischter op Videokonferenze sëtzen, amplaz mat Fliger an eben Taxi duerch d'Welt ze reesen. Donieft sinn d'Vertrieder vun der Taxisfederatioun iwwerzeegt, dass de gratis ëffentlechen Transport an den Ausbau vum Tram hinnen zousätzlech Konkurrenz mécht.

Donieft soll de Marché zu Lëtzebuerg weider liberaliséiert ginn. Déi 6 geographesch Zone sollen opgeléist ginn an d'Zuel vun de Lizenze soll net méi limitéiert sinn. Esou steet et an engem Gesetzesprojet, dee leschte Februar deposéiert gouf. D'Iddi dohannert: nei Konkurrenz soll d'Geschäft beliewen, also d'Präisser drécken an de Service verbesseren. De President vun der Taxisfederatioun Paulo José Leitão gleeft net dorunner a verweist op d’Erfarung an anere Länner: "Mir sinn iwwerzeegt, dass eng Liberaliséierung villméi zu méi héije Präisser féiere wäert. Wann de Volume klëmmt, kënnen d’Präisser erofgoen. Oder d’Präisser bleiwen héich, fir d’Rentabilitéit ze garantéieren. Mir fäerte leider, dass vill Acteuren hir Präisser héije mussen, fir rentabel ze bleiwen, well et einfach ze vill Konkurrenz wäert ginn."

D'Taxisfederatioun ass sech der Problematik bewosst, mä gëtt ze bedenken, dass déi geplangte Liberaliséierung vill etabléiert Entreprisen iwwerfuerdere kéint. Déi hätten nach un de Käschte vun der Reform 2016 ze knaen a wiere wéinst der Pandemie dacks héich verschëllt. Den Tito Cerveira huet an der eegener Entreprise 32 vu 70 Leit missten entloossen an huet e Prêt iwwert eng hallef Millioun opgeholl, fir déi aner 38 halen ze kënnen. D'Pandemie wär deemno de falschen Zäitpunkt, fir de Marché fir nei Konkurrenz opzemaachen, betount deemno d’Taxisfederatioun.

De Verband huet dem Minister Bausch am Juli Géigevirschléi gemaach, wéi een an hiren Aen de Marché liberaliséiere soll. De Mobilitéitsministère huet eng Etüd an Optrag ginn, fir dës Proposen z'iwwerpréiwen. D'Resultater si bis Enn Januar bekannt, deemno wéi gëtt de Gesetzesprojet dann nach emol adaptéiert. E Gesetzesprojet, zu deem de Staatsrot a sengem Avis souwisou scho 7 Oppositions formelles formuléiert huet, deen also nach net esou séier an der Chamber gestëmmt wäert ginn.