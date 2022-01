Dat neit Joer ass nach keng 2 Wochen al an op de Stroossen huet et schonn dramatesch ugefaangen.

Zwee Mënschen hunn hiert d'Liewe bei Verkéiersaccidenter verluer.

Ënner anerem war op der Tréierer Autobunn e Camion tëscht dem Tunnel Houwald an dem Gaasperecher Kräiz op e Réckstau geknuppt. En änlechen Accident gouf et virun 2 Joer. Deemools, de 6. Januar 2020, war och e Camion op der Areler Autobunn an e Réckstau geknuppt.

D'lescht Joer goufen et 26 Doudeger op eise Stroossen. Domadder d'selwecht vill ewéi 2020. 22 Mënsche si virun 3 Joer op de Lëtzebuerger Stroosse gestuerwen. 217 Leit goufe bei Accidenter am Joer 2020 schwéier blesséiert. Zuele vum leschte Joer ginn eréischt am Mee public gemaach. Dobäi bleift den Handy déi geféierlechste Spillsaach am Auto.



2016 sinn déi fix Radaren hei zu Lëtzebuerg a Betrib gaangen. Si hätten hiren Déngscht a Saache Verkéiersberouegung geleescht. Sou heescht et aus dem Mobilitéitsministère.