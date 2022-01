Geimpft, geheelt oder getest, gëllt also och fir d'Lëtzebuerger Speditiounsfirmen an hir Chaufferen, déi vill am Ausland ënnerwee sinn.

Déi Ongeimpfte musse sech beim Retour op Lëtzebuerg elo teste loossen. Mir hunn am Secteur nogefrot.

Bei der Firma Arthur Welter schaffen eng 450 national an international Chaufferen. 50 vun hinne sinn net geimpft, esou de Ben Frin, Finanzdirekter vun der grousser Lëtzebuerger Speditiounsentreprise.

Déi praktesch Ëmsetzung vun den neie Reegele gesäit hie schwiereg. E Problem géif et bei den ongeimpfte Chauffere ginn, déi no engem Tour zeréck op Lëtzebuerg kommen:

"Mir wäerten natierlech d'Gesetz respektéieren. Wann den ongeimpfte Chauffer no puer Deeg aus dem Ausland rëmkënnt, ass dat éischt, wat en zu Lëtzebuerg maache muss, en Test. Dir gesitt dee scho mat engem 40-Tonner iergendwou bei en Testzenter bäifueren."

D'Regierung géing sech et bëssen einfach maachen an de Patronen elo d'Responsabilitéit an de schwaarze Péiter zouschousteren. Dat wier op alle Fall mol seng perséinlech Meenung, sou de Ben Frin.

"Vläicht kënnt een esou laanscht eng onpopulär Method vun enger generaliséiert Impfflicht. Mir mussen d'Zopp elo ausläffelen. Domat si mer eben elo geplot."

Et hätt een e kloren Desavantage géintiwwer anere Secteuren, well d'Chaufferen eben international ënnerwee sinn. Am Ausland wier ee plazeweis anescht mat deem Sujet ëmgaangen, gëtt den Antoine Ries vun der Handelsconfederatioun CLC ze bedenken, zum Beispill an Däitschland:

"An Däitschland ass ee méi pragmatesch un déi Problemer erugaangen. Et huet ee gesinn, datt et fir Chauffere komplizéiert ass, sech permanent testen ze loossen. Do gouf eng Ausnamereegelung agefouert an d'Chauffere si vun der Testflicht befreit. Sou eppes hätte mer eis och hei gewënscht a mir hunn et och gefrot, mä mir kruten dat awer net accordéiert."

Hien hätt keng Problemer, seet de Chauffer vun Arthur Welter Andreas Pabst, well hie geimpft wier. Ma fir anerer wier et awer schwiereg:

"Et gëtt net komplizéiert, mä et gëtt eng Existenzfro fir deejéinegen. Ech si lo weder dogéint nach derfir, ech si geimpft".

Et wier vill Duercherneen, d'Chauffere géifen uechter Europa vill widderspréchlech Aussoe vun der Politik héieren. Kee wéisst sou richteg wat elo alles u Reegele kënnt an dat géing fir eng grouss Onsécherheet suergen.