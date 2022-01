De Streckeradar am Tunnel Markusbierg huet am 1. Mount net manner wéi 6.433 Mol geblëtzt.

De Streckeradar am Tunnel Markusbierg ass zanter dem 1.Dezember a Betrib. An deenen eppes méi Klenges ewéi 6 Woche goufe scho vill Chauffere geblëtzt.

Iwwer 6.400 presséiert Automobilisten huet deen neie Radar am Schengener Tunnel de leschte Mount beim Zeséierfueren erwëscht. 8 vun hinne waren extrem presséiert. Ee vun deenen hat souguer 194 km/Stonn drop, fir duerch den Tunnel ze fueren.

Wann do en Accident passéiert, dat hu mer jo d'lescht Joer gesinn op der Nordstreck, wou mer e schwéieren Accident am Tunnel haten, direkt 2 Doudeger. A mir haten nach vill Chance, well et hätt nach kënne schlëmmer ginn, sou de François Bausch, Transportminister.

De Streckeradar huet contrairement zu deem anere Radar e ganz groussen Avantage, dat ass, dass en net punktuell moosst, mä op eng länger Distanz. Esou, datt een net kann austricksen. Well et gëtt jo ëmmer erëm Leit, déi mengen, déi missten dat maachen. An datt en dat allgemengt Fuerverhale vun de Chaufferen ännert, erkläert de Paul Hammelmann, President vun der Sécurité Routière.

Dëse Radar am Markusbierg-Tunnel ass den zweete Radar-Tronçon hei am Land. Zu Gonnereng, op der Iechternacher Streck, steet zanter Juni 2020 den éischten. Dësen huet bis de 6. Januar vun dësem Joer iwwer 10.000 Chauffere geblëtzt.

Datt den Tunnel op der däitscher Grenz als éischte mat esou engem performante System equipéiert gouf, kënnt net vun ongeféier, seet den Armand Jaminet, Association Victimes de la Route: Wann ee méi séier fiert wéi 90 km/h, et si jo vill Leit, déi mengen, et kéint een 110 am Tunnel fueren, da muss ee bedenken, dass ee bei Tempo 90 iwwer 100 Meter brauch, fir un d'Stoen ze kommen, wann ee bremst. Wann ee mat 110 km/h fiert, géif een ongeféier 150 Meter Bremswee brauchen. Dat wier vill ze vill. Wann een dann och nach un d'Schleidere géif kommen, si souwuel riets wéi och lénks Maueren.

Dozou nach deFrançois Bausch: De grousse Geforepunkt beim Markusbierg ass, well dat en Tunnel ass, deen am Bierg och nach ass, wou Camione sinn, da kënnt eng Opfaart ënne vu Schengen erop... Et si schonn eng Rei Saachen, déi maachen, datt deen Tunnel besonnesch geféierlech ass. Esou ee Radar trançon an den Tunnellen, op den Autobunnen, ech mengen, dee gëtt eis einfach do déi Sécherheet, déi mer do brauchen.

Zanter dem Joer 2016 gëtt d'Vitess duerch fix Radaren hei zu Lëtzebuerg kontrolléiert. Nieft 24 fixe Plazen, wou där Radaren installéiert sinn, ginn et nach 2 Streckeradaren an zanter Kuerzem ee Rout-Luucht-Radar op der Stäreplaz.

Op der A7, der Nordstrooss, wäerten déi nächst Streckeradaren an den Tunnelle gebaut ginn. Dëst Joer lafen dozou emol Etüden.

Geplangt sinn awer och nach 2 Rout-Luucht-Radaren. Een zu Hollerech op der Héicht vum Geesseknäppchen an en zweeten op der Kräizung vum Boulevard Charel Marx mat der Escher Strooss.