Dat huet d'Transportverwaltung e Méindeg de Moie matgedeelt.

Zu Lëtzebuerg ass den ëffentlechen Transport zënter bal 2 Joer gratis. Frontaliere profitéiere vun enger Reduktioun.

Lo gëtt et e grenziwwerschreidende Pilotprojet, dee komplett gratis fir d'Usageren ass. Et handelt sech ëm d'Buslinn 323, déi vum Park and Ride Roussy-le-Village via Fréiseng op de Kierchbierg fiert.

D'Lëtzebuerger Autoritéite schaffen do mat der Communauté de communes vu Cattenom zesummen.

De Pilotprojet geet den 31. Januar un an dauert 6 Méint.

Dat deelt d'Transportverwaltung mat. Bei Froe soll ee sech un de Centre d'appel vu mobilitéit.lu adresséieren.

© Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Hei de komplette Communiqué vun der Transportverwaltung

Projet pilote: transport public gratuit entre le P+R à Roussy-le-Village en France et le Luxembourg (24.01.2022)

Communiqué par : Administration des transports publics Les axes routiers et autoroutiers du Luxembourg et au-delà des frontières sont de plus en plus saturés surtout aux heures de pointe dû au trafic individuel, ce qui mène à des contraintes considérables pour les travailleurs et pour l'environnement. Des actions concrètes sont absolument indispensables pour répondre aux besoins de la population ainsi que pour soulager cette situation de congestion.

Dans ce contexte, le 1er mars 2020, François Bausch, Vice-Premier ministre, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, a introduit la gratuité de tous les transports publics au Grand-Duché de Luxembourg afin de motiver la population à recourir davantage aux moyens de transports en commun. Tandis que la gratuité est limitée au territoire national, les travailleurs frontaliers profitent également de la mesure grâce à une réduction des tarifs des billets et abonnements transfrontaliers depuis le 1er mars 2020.

De plus, le ministère de la Mobilité et des Travaux publics, en collaboration avec la Communauté de communes de Cattenom et environs (CCCE) et son président, Michel Paquet, ont élaboré un projet pilote permettant aux travailleurs frontaliers de voyager gratuitement entre le parking P+R à Roussy-le-Village qui se trouve à 5 km de la frontière franco-luxembourgeoise et le Luxembourg.

Le projet pilote de cette extension de la gratuité des transports publics luxembourgeois vers le P+R limitrophe de Roussy-le-Village débutera le 31 janvier 2022 et est prévu pour une durée de 6 mois afin d'évaluer l'utilité et les conséquences réelles de cette mesure sur l'utilisation des transports publics et notamment de la ligne de bus 323 du réseau de bus RGTR:

Ligne 323: Kirchberg – Roussy-le-Village via Frisange

Pour toutes questions supplémentaires, les conseillers en mobilité du centre d'appel de «Mobiliteit.lu» sont à la disposition des voyageurs au numéro (+352) 2465 2465 du lundi au vendredi entre 7 et 19 heures ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés entre 9 heures et 16 h 30.