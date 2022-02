Grond fir d'Fermeture si gréisser Aarbechten um Ofwaasser op der Place Guillaume II, déi och d'Entrée vum Parking betreffen.

D'Stad Lëtzebuerg deelt mat, dass awer follgend Parkingen natierlech fir de Public wäerten opbleiwen a Parkméiglechkeete bidden:

Parking Monterey, disposant de 340 places

Parking Royal-Hamilius, disposant de 404 places

Parking Théâtre, disposant de 335 places

Parking Rond-Point Schuman, disposant de 200 places du lundi au vendredi et de 400 places le weekend.

Et soll ee sech dann och am beschten um Parkleitsystem orientéieren, fir esou z'evitéieren an iwwerfëllte Parkhaiser ze fueren.