Zënter leschtem Méindeg kann een elo vum franséische P&R Roussy-le-Village aus gratis mam Bus bis op Lëtzebuerg kommen. Dobäi soll et net bleiwen.

Explikatioune vum Mobilitéitsminister François Bausch

De gratis ëffentlechen Transport soll spéider och op anere Plazen grenziwwerschreidend funktionéieren. De Mobilitéitsministère huet bis ewell eng Zon vu 5 Kilometer festgeluecht. wann de Bilan vum Pilotprojet gutt ausfält, da soll de gratis ëffentlechen Transport och op anere Plaze grenziwwerschreidend agesat ginn. Dat dann op Park&Riden an eise Nopeschlänner, déi maximal 5 Kilometer vun der Grenz ewech sinn. Ma wann et dann eng Kéier 6 Kilometer sinn, ass dat och nach OK, sou de Mobilitéitsminister François Bausch.

Gratis bis op Tréier an zeréck, sou eppes ass awer net geplangt. Schliisslech finanzéiert Lëtzebuerg de gratis Transport dann och an där Zon iwwert der Grenz. Et géing een awer elo net ufänken, den ëffentlechen Transport fir déi ganz Rheinland-Pfalz ze finanzéieren.

Mat dësem Projet erhofft ee sech, dass méi Grenzgänger sech nach virun der Grenz parken a vun do aus de Bus oder Zuch op Lëtzebuerg huelen. Bis ewell hätt een nämlech observéiert, dass eng Partie Grenzgänger den ëffentlechen Transport gäre notzen, sech dofir awer ëmmer zu Lëtzebuerg iergendwou eng Parkplaz sichen. Dat wier schuet fir all déi P+Ren, déi ee laanscht d'Grenz organiséiert huet.

Mam grenziwwerschreidenden gratis Transport hofft de Mobilitéitsminister dann nach méi Autoen aus Lëtzebuerg erauszehalen.