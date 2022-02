En 1. Deel vun der Eifelstreck ass nees gefléckt, nodeems Deeler vu Rheinland-Pfalz an Nordrhein-Westaflen am Summer lescht Joer iwwerschwemmt gi waren.

Eemol pro Stonn a pro Richtung kënnen deemno nees Zich tëscht Trier-Ehrang an Auw un der Kyll zirkuléieren. Dat huet d'Deutsche Bahn e Freideg matgedeelt.

An de leschte Méint wieren d'Schinnen, d'Schwellen an d'Weechen op knapp 15 Kilometer gebotzt oder ersat ginn, souwéi Brécken an 3 Stellwierker gefléckt ginn. Am Fréijoer sollen d'Zich der DB no nees vun Tréier bis Kyllburg rullen, am Summer dann den Deel bis Gerolstein.

Et wéilt een d'Streck séier nees bis Köln a Betrib huelen, sou déi rheinland-pfälzesch Ministesch fir Klimaschutz, Ëmwelt, Energie a Mobilitéit. Köln wäert awer wuel an e puer Joer eréischt nees mam Zuch erreecht ginn. E puer Deeler vun der Ahrtalbahn ware scho lescht Joer no gréisseren Opraum- a Reparaturaarbechten nees opgaangen.