439.837 Gefierer waren Ufanks des Joers 2022 ugemellt – also bal 6.800 méi wéi Ufanks 2021.

Just knapp 2% dovunner si reng Elektro-Gefierer, 4% sinn Hybrid. Quasi all 2ten Auto am Land huet weiderhin en Diesel-Motor.

© Statec.lu

Däitsch Marke bleiwen dominant: VW (14%), BMW (10.4%), Mercedes (9%) an Audi (8,6%) zesummegeholl, maachen 42% vun allen Immatrikulatiounen aus. Op Plaz 5 kënnt Renault mat 5,3% als éischten net-däitsch Autosmark.

© Statec.lu