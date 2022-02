Wéi organiséieren d’Leit an der Stad hir Mobilitéit fir schaffen ze goen, mä och privat?

Déi Fro stoung am Zentrum vun enger Etüd, déi d’Stad Lëtzebuerg gemaach huet. D’Resultater dovu goufen an engem sougenannte Mobilitéitsplang festgehalen, deen der Press e Mëttwoch de Moie presentéiert gouf. D’Claudia Kollwelter mat engem Iwwerbléck.

Mobilitéitsplang Stad / Reportage Claudia Kollwelter

De Gros vun de Leit, déi bei der Etüd matgemaach hunn, hunn uginn, sech zu Fouss an der Stad ze beweegen, dono kënnt den ëffentleche Verkéier, den Auto an op 4. Plaz de Vëlo. Gefrot gouf ënnert anerem, wéi wäit ee sech zum Beispill mam Vëlo oder Auto an der Stad beweegt. Beim Individualverkéier géif et do en interessant Resultat ginn seet de Paul Hoffmann, Responsabel fir d'Mobilitéit vun der Stad Lëtzebuerg. Dat ass, dat zwee Drëttel vun de Weeër, déi d'Leit an der Stad maachen, tëscht 10 an 20 Minutten sinn. Mir hunn och 22% Stadbewunner, déi méi laang wéi 20 Minutten an der Stad vun A op B fueren.

Déi Befrote sollten dann och uginn, ob se Konfliktpotential am Verkéier gesinn a wa jo wou. Bei den Automobilisten ass et e kloert Resultat. Do ass ganz dominant den Konflikt tëscht Autosfuerer an Autosfuerer, wou mer bei ronn 72% an der Moyenne leien, déi e Konflikt mat Automobilisten hunn. Op zweeter Plaz ass de Konflikt mam Vëlo.

Bei de Vëlosfuerer zum Beispill sinn et awer net déi aner Cyclisten. Et ass haaptsächlech den Individualverkéier an dann de Foussgänger, wou de Konflikt fir de Vëlo besteet.

Dee Konflikt tëscht Vëlo an Auto soll natierlech net verstäerkt ginn an d'Stad géif versichen, fir fir jidderee souwuel d'Infrastrukture wéi och d'Netz ze verbessere betount, den DP-Verkéiersschäffen Patrick Goldschmidt. Am urbane Raum uewe kéint een déi eng oder aner Parkplaz ewechhuelen, well mer der ënnerierdesch hunn. Mir maachen net just eppes fir deen een oder aneren. Mir renovéiere Parkhaiser an kënne se vläicht mat neien Technologien och besser notzen.

Ronn 8.500 Leit hu beim Online-Questionnaire matgemaach. D’Resultater ginn och den 3. Mäerz op enger Versammlung am Tramschapp dem Public presentéiert.

PDF: D'Detailer vun der VDL

De Communiqué vun der VDL

Onse Mobilitéitsplang fir muer : vernetzt – innovativ – nohalteg

Présentation des résultats de l’enquête en ligne

En octobre dernier, la Ville de Luxembourg avait lancé le projet participatif « Onse Mobilitéitsplang fir muer : vernetzt – innovativ – nohalteg ». Subdivisé en quatre phases, celui-ci a comme objectif de repenser les principes fondamentaux de la mobilité urbaine et de décrire les infrastructures et les offres de transport nécessaires pour assurer à l’avenir la mobilité dans la société moderne et garantir l’accessibilité de la ville et de ses différents quartiers, au vu notamment du développement général de la capitale dont les bases sont définies dans le plan d’aménagement général, de la croissance démographique et économique ainsi que des défis liés à la protection du climat et de l'environnement.

Achèvement de la phase 1 du « Mobilitéitsplang »

La première phase du « Mobilitéitsplang » a consisté à réaliser un état des lieux en matière de mobilité urbaine et à déterminer les habitudes de déplacement des citoyens et des visiteurs de la capitale. À cette fin, la Ville de Luxembourg avait invité le grand public à participer à une enquête en ligne du 14 octobre au 14 novembre 2021.

Au vu du taux de participation – 8.482 personnes ayant répondu aux questions – et de la composition de l’échantillon (46% résidents de Luxembourg-ville / 54% non-résidents, participants de différentes catégories d’âge…), les réponses confèrent une vue d’ensemble de la situation actuelle de la mobilité urbaine à la Ville de Luxembourg qui tient à remercier tous les participants ayant contribué au succès du sondage.

Structurés selon les modes de déplacement et leur fréquence d’utilisation ainsi que la situation individuelle des participants, les résultats de l’enquête permettront désormais de faire des analyses croisées et un recoupement avec l’offre de mobilité actuelle, afin d’aboutir à des conclusions qui tiendront compte des besoins et intérêts de chaque partie prenante : piétons, cyclistes, automobilistes, usagers des transports en commun, résidents de Luxembourg-ville, visiteurs…

Réunion citoyenne le 3 mars : analyse, conclusions de l’enquête et objectifs du projet

La Direction mobilité de la Ville de Luxembourg, en collaboration avec les bureaux d’études mandatés, a procédé à une analyse des résultats en vue de la prochaine réunion citoyenne prévue début mars 2022 et lors de laquelle les conclusions, perspectives et objectifs du projet seront présentés au grand public.

Modalités pratiques :

Jeudi 3 mars 2022 à 18h00 au centre culturel « Tramsschapp » (49, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg)

Inscription obligatoire jusqu’au 3.3.2022 à 12h00, soit via le lien sur mobiliteitsplang.vdl.lu soit par téléphone (Tél. : 4796 3385 ; lundi-vendredi 8h00-12h00 et 14h00-16h00). Le ticket d’entrée reçu à la suite de l’inscription devra être présenté le jour de l’événement.

Une interprétation simultanée en français, allemand ou anglais sera disponible sur place (besoin en matière d’interprétation à préciser lors de l’inscription).

L’événement est soumis au régime du CovidCheck 3G (pas de tests antigéniques rapides sur place).

Prochaines étapes du processus d’élaboration du « Mobilitéitsplang »

Le processus d’élaboration du « Mobilitéitsplang » prévoit 3 autres phases, jusqu’à la présentation des résultats, fin 2022 :

Phase 2 : Lignes directrices, objectifs et scénarios (actuellement en cours)

Phase 3 : Stratégies et définition des mesures

Phase 4 : Feuille de route et définition d’un concept d’évaluation

Tout au long du projet, des possibilités de participation citoyenne seront proposées et seront communiquées en temps utile aux citoyens et aux personnes intéressées.

Plus d’informations : mobiliteitsplang.vdl.lu