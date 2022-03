Am Kader vun der Vergréisserung vun der A3 gëtt vum 12. Mäerz 20 Auer un d'Vitess op dëser Plaz op 70 km/h limitéiert.

Den nächste Samschdeg fänken d’Ausbau-Aarbechte vun der A3 un, also der Diddelenger Autobunn. Déi 1. Phas ass tëscht dem Gaasperecher Kräiz an dem Echangeur Léiweng. Direktioun Metz gëtt d’Standspuer gespaart. D’Vitess ass op 70 limitéiert an déi zwou Spuere gi méi enk.

D'Vitesslimitatioun soll och mat Chantiersradare kontrolléiert ginn an domadder wëll een och Accidenter verhënneren, esou de François Bausch en Dënschdeg de Mëtten am Kader vun enger Froestonn an der Chamber. Wa Rettungsdéngschter musse bäifueren, kéint et nämlech enk ginn. Den Transportminister huet awer nach betount, dass d’Reegel vun der Rettungsgaass natierlech weiderhi gëllt.

Fir den Impakt vum Chantier op den Trafic sou kleng wéi méiglech ze halen, bleiwen ëmmer zwou Spueren op.

Ganz heiansdo wäert awer just kënnen eng Spuer op sinn, sou d'Ponts et Chaussées an engem Communiqué. Dat awer net an de Spëtzenzäiten. Nächste Weekend vun e Samschdeg den Owend 20 Auer bis e Méindeg Moie 6 Auer ass dat zum Beispill de Fall. D’nächst Woch och vun e Méindeg bis e Freideg an der Nuecht. Dann ass also just eng Spuer op.

D’Enn vun den Aarbechten ass fir de September 2024 geplangt. De ganze Chantier soll deemno fënnef Joer daueren an do kéint et wéinst verengte Spueren och emol méi lues weidergoen, esou de Minister Bausch. D’A3 wier awer souwisou ëmmer immens belaascht, dowéinst géing een d’Aarbechte jo och maachen.

Direktioun Metz sinn d’Aarbechten elo fir d’éischt un der Rei. Déi aner Richtung kënnt Mëtt Abrëll un d’Rei.

Offiziellt Schreiwes