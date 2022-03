En Donneschdeg ëm Hallefnuecht klammen alleguerten d'Präisser op der Pompel an am Masutt tëscht 16,7 a 40 Cent de Liter.

Déi geréngsten Hausse ass beim 98er ze verzeechnen, deen ëm 16,7 Cent klëmmt op elo 1,963 Euro de Liter. De 95er Bensinn klëmmt ëm 23,2 Cent de Liter op dann 1,89 Euro.

Den Diesel geet dann ëm 38,4 Cent de Liter an d'Luucht. Hei muss een vun en Donneschdeg un 2,112 Euro fir ee Liter bezuelen. Beim Mélange 2-T ass et e Plus vun 16,7 Cent op 2,486 Euro pro Liter.

Den Äerdgas da gëtt 26,8 Cent méi deier an hei Kascht elo de Kilo 1,478 Euro.

Däitlech Haussen dann och beim Masutt. De schwiefelaarme Masutt (50ppm) klëmmt ëm 32,4 Cent op 1,550 Euro de Liter. Den 10 ppm ass mat 1,553 Euro de Liter da liicht méi deier wéi de 50pmm. Hei war et eng Hausse vu 40 Cent pro Liter.

D'CSV huet e Mëttwoch um Enn vun der Chamberssitzung wéinst der fulminanter Hausse vun de Spritpräisser gefrot, datt d'Regierung en Donneschdeg an der Chamber eng Deklaratioun misst maachen. Den Ordre du jour vun der Chamber sollt deementspriechend geännert ginn. Den Energieminister Claude Turmes huet matdeele gelooss, hie wier vu 15 Auer un disponibel.

