D'Energie stellt en ëffentleche Besoin duer, duerfir muss de Kontroll dovunner och nees zeréck a staatlech Hänn.

Andeems de Verdeel- a Verkafs-Reseau vun der Energie liberaliséiert gouf, hätt de Staat d'Kontroll iwwert dee Secteur verluer. Hei missten nees Gemengen, Cooperativen an de Staat de "Lead" iwwerhuelen. Dat soen déi Lénk, fir déi d'Gas-, Brennes- a Spritpräisser komplett ausser Kontroll gerode sinn.

Déi Lénk haten dann och e Protestpiquet en Dënschdeg am Virfeld vun der Chambersessioun um Krautmaart organiséiert. De Gary Diderich freet eng ganz séier, konkret Hëllef fir all Stot - d'Allocation de vie chère wier just eng Drëps op de waarme Steen.

De Gary Diderich

"D'Leit sollen eng séier an onkomplizéiert Hëllef kréien - eng Hëllef, wou net nach musse laang Demandë gestallt ginn, mee wou jiddwereen 200 Euro de Mount kritt. Déi kommen op de Salaire dobäi a ginn och besteiert, sou datt eng Progressivitéit besteet. Déi héich Akommes ginn also méi héich besteiert. Och wann dat just eng kuerzfristeg Hëllef ass, mee déi ass lo néideg."

Déi Lénk fuerderen och, datt d'Multinationallen, déi zolidd Recetten duerch d'héich Energiepräisser generéieren, och musse berappen. Et misst onbedéngt de Wee eraus aus der Ofhängegkeet vun de fossillen Energië gesicht ginn, well u sech géifen dës Sourcë just nach aus der ëffentlecher Kees bezuelt ginn.

Offiziellt Schreiwes

Une énergie durable et abordable pour tous les foyers!

Le prix du gaz (+250% depuis janvier 2020) et des carburants (+50% depuis janvier 2021) sont hors de contrôle. Ne soyons pas dupes, les multinationales de l’énergie s’intéressent beaucoup plus à leurs profits qu’aux questions climatique ou encore nos besoins fondamentaux. Le Luxembourg est toujours hautement dépendant des importations de gaz, de pétrole et de l’électricité. En libéralisant le réseau de distribution et la commercialisation de l’énergie, il a abandonné le contrôle public sur les prix.

En outre, faute d’une politique volontariste en matière d’isolation des logements et de transports publics, la plupart des citoyens n’ont pas la possibilité de faire baisser leur consommation! La flambée des prix de l’énergie touche surtout, mais pas exclusivement, les revenus faibles.

Plus de temps à perdre : Pour réduire notre consommation d’énergie,

il faut investir massivement dans les services publics, l’isolation des bâtiments, la transformation énergétique, faciliter l‘accès aux logements abordables aux normes énergétiques les plus élevées, afin de ne citer que ces quelques exemples. La mobilité douce et les transports publics doivent devenir les priorités absolues en matière de transport.

L’énergie est un besoin public de premier ordre. Elle doit revenir dans le domaine public, sous contrôle démocratique.

Comment financer la transformation énergétique ?

L’augmentation du prix de l’électricité n’est pas uniquement

la conséquence de l’augmentation des coûts. Le marché européen de l’électricité complètement dérégulé a créé le chaos et a permis aux acteurs privés de l’énergie de s’enrichir sur notre dos. Il faut récupérer cet argent pour financer les investissements nécessaires à une transition énergétique accélérée, pour des emplois durables et des logements décents. Les multinationales fossiles et les entreprises polluantes doivent également être mises à contribution.

Nos revendications