Donieft ginn e Samschdeg um Hallefnuecht och den Äerdgas an de Masutt méi deier.

De Maximalpräis fir de Liter Diesel geet e Samschdeg um Hallefnuecht ëm 13,5 Cent erop op dann 1,761 Euro de Liter. De Präis fir den 98er klëmmt dann ëm 1,3 Cent op 1,750 Euro de Liter, beim 95er ass et eng Hausse vun 2,2 Cent op dann 1,687 Euro de Liter.

Den Äerdgas gëtt ëm 9,5 Cent de Kilo méi deier op dann 1,233 Euro de Kilo.

De Maximalpräis vum Masutt geet och nees an d'Luucht: beim schwiefelfräie Masutt (10 ppm) klëmmt de Präis ëm 13,8 Cent op 1,177 Euro de Liter, beim schwiefelaarme Masutt (50 ppm) ass et e Plus vun 13,7 op 1,174 Euro de Liter.

D'Pëtrolspräisser am Iwwerbléck.