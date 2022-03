Op dëse Stroossen däerf de Vëlosfuerer déi ganz Breet vun der Strooss benotzen an en däerf net iwwerholl ginn.

Zousätzlech ass d’Vitess an deene Beräicher op 30 km/h limitéiert. Dat géing den Trafic an de concernéierte Quartiere berouegen, erkläert de Stater Mobilitéitsschäffe Patrick Goldschmidt.

An der Stad ginn et ewell 3 der Vëlosstroossen, an et hätt een e positiven Effekt op de Verkéier festgestallt. Fir dëst Joer huet sech d’Gemeng nach e puer Projete virgeholl, fir de Vëlo an der Stad méi attraktiv ze maachen: Geplangt sinn eng bidirektional Vëlospist an der Avenue Pasteur an e Contresens vir Vëlosfuerer um Boulevard de la Pétrusse.