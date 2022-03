En Dënschdeg goufen déi éischt 30 Exemplairë vum Modell Y un déi nei Besëtzer iwwerginn. Den Tesla-Chef Elon Musk ass dofir extra op Grünheide gereest.

Mat 12.000 Mataarbechter huet sech de Konzern als Zil gesat, 500.000 Autoe pro Joer ze bauen. Viru ronn 2 Woche krut Tesla déi endgülteg Autorisatioun, nodeems d'Fabrick scho längst stoung.

Excited to hand over the first production cars made by Giga Berlin-Brandenburg tomorrow! — Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2022

Et ass en ëmstriddene Projet am Bundesland Brandenburg. De Bundeskanzler Olaf Scholz an de Wirtschaftsminister Robert Habeck hunn d'Milliardeninvestitioun vum E-Auto-Konstrukteur gelueft. Ëmweltschützer kritiséieren de Projet iwwerdeems, ënnert anerem wéinst dem Waasserverbrauch.

Fir d'Ouverture vum fënneften Tesla-Wierk weltwäit gouf dofir och zu enger Protestaktioun opgeruff. Bierger fäerten nämlech schiedlech Konsequenze fir d'Waasserversuergung an der Géigend, wéi och fir d'Déieren a Planzewelt. De Wirtschaftsminister vu Brandenburg Jörg Steinbach huet d'Kritik um Waasserverbrauch zeréckgewisen a gesot, et wier genuch Waasser fir d'Wierk do. Am Fall vun enger Erweiderung géingen nach zousätzlech Quelle gebraucht ginn, fir déi Tesla bezuele géing.