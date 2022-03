Den 1. Abrëll ginn d’Aarbechte vum Parking St. Esprit an der Stad op en Enn. De Parking geet awer net fir de Public op.

Et handelt sech derbäi hei net ëm en Oubli, mä dat wier esou wéinst de Renovatiounsaarbechten am Planning virgesinn, präziséiert de Finanzministère

Bis Enn d’nächst Joer sinn d’Parkplaze fir Déngschtween, Deputéiert, Membere vum Staatsrot an héich Staatsbeamte reservéiert, dat huet d’Regierung decidéiert. Si stellen hir Autoen den Ament an den ënnerierdesche Staatsparking op der Clairefontainesplaz, mä Uganks Mee sollen och do Renovatiounsaarbechten ufänken, also huet fir si missen eng aner Léisung hier an do ass de Choix op de Saint-Esprit gefall.