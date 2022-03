No hirem "Speedmarathon" en Donneschdeg 25. Mäerz huet d'Police elo de Bilan vun hire Vitesskontrolle publizéiert.

Am Ganze goufen 150 Vitesskontrolle queesch duerch d'Land gemaach. Net manner wéi 90 Automobiliste waren op N2 tëscht Aassel a Rued ze séier ënnerwee.

Op den Dag verdeelt, goufen 240 Protokoller verdeelt, dorënner 125 Stéck an Héicht vun 49 Euro an 117 Stéck vun 145 Euro. An deem Fall krut d'Chaufferen och 2 Punkten ofgeholl. Donieft gouf et nach 16 Virfäll, déi juristesch Suitte kréien.

Déi fix Radaren hunn 781 Mol ugeschloen, sou nach d'Police an hirem Bilan.

Schreiwes vun der Police

Speedmarathon 2022

Lors de l'opération " Speedmarathon ", qui s'est déroulée le jeudi 25 mars 2022, la Police a effectué plus de 150 contrôles de vitesse sur l'ensemble du territoire afin de lutter contre les excès de vitesse et de sensibiliser la population aux dangers liés à ceux-ci.



Pendant toute la journée, quelque 240 avertissements taxés ont été émis, dont 125 de 49 € et 117 de 145€ et entraînant une perte de 2 points. 16 procès-verbaux ont été dressés.



À noter qu'en plus des contrôles effectués par les agents de police, plus de 90 excès de vitesse ont été constatés par l' " enforcement trailer " sur la N2 entre Assel et Roodt. En ce qui concerne les radars fixes, ceux-qui ont été déclenchés à 781 reprises pendant la journée.



Participation du public

Cette année encore, l'action a connu un franc succès dans les réseaux sociaux. Comme nouveauté lors de cette édition 2022, le public avait la possibilité de voter pour un lieu de contrôle possible. Par la suite, ces lieux de contrôle ont été intégrés dans la planification de l'opération. Dans ce contexte, des contrôles ont notamment eu lieu sur la N15 (Schumannseck-Buederscheid), la N1 (Niederanven-Roodt-Syr), au Val Ste. Croix à Luxembourg, et à Kayl dans la rue de Dudelange.



Le " Speedmarathon " est une opération qui se déroule au niveau européen sous la tutelle de Roadpol (European Roads Policing Network) et qui s'inscrit dans la campagne paneuropéenne " Speed ".